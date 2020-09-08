Başörtüsü yasasını protesto eden İranlı kadın aktivist Denizli'de gözaltına alındı

İran’da zorunlu başörtüsü yasasını protesto ettiği için hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen aktivist Meryem Şerietmedari, Denizli’de gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Şeriatmedari'nin İran'a iade edileceği belirtiliyor.

İran'da İslam Devrimi’nin ardından zorunlu hale getirilen başörtüsü yasasına karşı 2017'de başlayan eylemler yüzünden onlarca kadına hapis cezası verildi. Bu kadınlardan biri olan ve ‘İnkılap Caddesi Kızları’ isimli hareketin üyelerinden olduğu belirtilen aktivist Meryem Şeriatmedari de 2018'de İran'ın başkenti Tahran'da eylem yapmış, eylem sonrası da gözaltına alınmıştı.

Yaşanan bu olayın ardından İran'dan kaçan kadın aktivist Türkiye'ye geldi. Bir süredir Denizli'de yaşadığı belirtilen Şeriatmedari’nin Avrupa ve Amerika'ya gitmek için vize beklediği öğrenildi.

İranlı bir gazeteci, Şerietmedari'nin Aydın'da geri gönderme merkezine sevk edildiğini öne sürdü.