Baskından kurtulan üç gemici Türkiye'ye dönüyor

Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan üç gemici Gabon’un başkenti Librevil’den Türkiye’ye uğurlandı.

Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan'ın Gabon’dan Türkiye’ye uğurlandığı bildirildi. Büyükelçi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından uğurlanan gemicilerin bu gece saat 03.30'da İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Liberya bayraklı Mozart adlı gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, geminin Azerbaycan uyruklu 2. mühendisi öldürülmüştü. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.