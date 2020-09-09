Basketbol maçları sezonun ilk yarısında seyircisiz oynanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanacağını söyledi.

Türkoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, salgının tüm alanlarda olduğu gibi sporu da etkilediğini dile getirerek, "Biz de Sağlık Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde, sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanmasının daha uygun ve sağlıklı olacağına karar verdik. Bunu kulüplerimize de bildirdik" dedi.

Türkoğlu "Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun verdiği talimata göre de inşallah ligin ikinci yarısından itibaren seyirci almaya başlayabiliriz" diye konuştu.