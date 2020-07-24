Başkanlık seçimleri öncesinde Trump el yükseltiyor: Federal görevlilerin gönderildiği şehir sayısı artıyor

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte, ‘Efsane Operasyonu’ çerçevesinde Demokrat Parti’nin yönetimde olduğu Chicago ve Albuquerque şehirlerine federal ajanların gönderileceğini açıkladı.

‘‘Kamu güvenliğini tesis etmek, ulusumuzun çocuklarını korumak ve şiddet kullanan failleri adalet karşısına çıkarmak için her gün çalışacağız’’ diye konuşan Trump, Chicago’da son günlerde tırmanan şiddet olayları için şehrin Demokrat Partili yönetimini suçladı ve halkı hayal kırıklığına uğrattıklarını ileri sürdü. Trump, ‘‘Hiçbir anne, siyasetçilerin mahallelerini ve şehirlerini güvenlik kılmak için üzerine düşenleri yapmayı reddetmesi yüzünden ölü çocuğunu kucağına almamalı’’ ifadesini kullanarak, sorun yaşanan bütün şehirlerin radikal solcu Demokratlar tarafından yönetildiğini iddia etti.

Trump’ın kararı sivil toplum örgüleri ile söz konusu kentlerin yerel yöneticileri tarafından kınandı. Amerika Sivil Özgürlükler Birliği tarafından paylaşılan bir tweette ‘‘Portland’da, Chicago’da ve gereken her yerde, Trump’ın kanun tanımazlığı karşısında anayasal haklarımızı savunacağız’’ denildi. Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot ise federal müdahaleye karşı olduğunu belirterek, ‘‘Hiçbir koşul altında Donald Trump’ın birliklerinin Chicago’ya gelerek, şehir sakinlerini terörize etmesine izin vermeyeceğim’’ açıklamasında bulundu.

15 belediye başkanından mektup

ABD’de 15 belediye başkanı, Adalet Bakanı William Barr ve İç Güvenlik Bakanı Chad Wolf’a hitaben bir mektup yazarak, şehirlere federal güçlerin gönderilmesinin durdurulmasını ve federal görevlilerin Portland’dan çekilmesini istedi.

Aralarında Seattle, Los Angeles, Atlanta ve Washington DC gibi önemli şehirlerin belediye başkanlarının da bulunduğu 15 başkan, federal görevlilerin düzeni sağlamak için yerel polis güçlerine danışmadan, ‘‘otoriter rejimlere’’ benzeyen taktiklere başvurduklarını iddia etti.

Mektupta, ‘‘Federal yetkililer, kritik kalabalık yönetimi ve gerilimi azaltma teknikleri de dahil olmak üzere kentsel alanlarda emniyeti sağlamak konusunda eğitilmediler. Federal güçlerin eylemleri denetlenmiyor’’ ifadeleri yer aldı.

Belediye başkanları, federal güvenlik güçlerinin ‘‘siyasi amaçlarla’’ şehirlere gönderildiğini ileri sürerek, Başkan Trump ve yönetiminin sürekli olarak yerel liderlere saldırdığını ve seçim kampanyasında kullanmak için yalan ve bölücü bir söyleme başvurduğunu belirtti.