Başkanın tüm papağanları istifaya yeni isim buldu: Af talebi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa kararını "bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı" diye duyurdu.

Aradan 24 saatten fazla süre geçtikten sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın değerlendirmesi sonucunda Albayrak'ın "görevden af talebi"nin kabul edildiğini açıkladı.

Berat Albayrak'ın bir gün boyunca tartışılan istifası böylece resmi açıklamalarda "istifa" sözcüğüne yer verilmeden gerçekleşip onaylanmış oldu.

AKP medyası da "yaşanan bu olayı" haberleştirirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasından alıntıyla "görevden af talebi"nin kabul edilmesi olarak duyurdu.

Böylece Albayrak, tarihe istifası medya tarafından kabul edilmeyip "affedilen" ilk bakan olarak geçerken akıllara gelen bir diğer ihtimal istifanın ilk saatlerinde yandaşlarda yaşanan "istifa etti mi etmedi mi" bocalamasının sürüyor olmasıydı.

Televizyon kanalları Albayrak'ın istifasının kabulünü böyle duyurdu: