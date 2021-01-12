Basına saldırı sürüyor: BirGün ve Evrensel'e ilan kesme cezası

Basın İlan Kurumu, ‘RTÜK ne kanun tanıdı ne AYM kararı: 450 bin liralık fazla ödeme’ başlıklı haberi nedeniyle BirGün'e 3 gün ilan kesme cezası verdi.

BİK, Sayıştay raporlarına yansıyan RTÜK üyelerinin bir yılda 453 bin 963 liralık kamu zararına yol açmalarına dair belgeli habere ceza kesmiş oldu.

'İtibarsızlaştırıyormuş'

Haberin, Sayıştay raporlarına dayandırılmasına rağmen ‘iftira’ olduğunu öne süren RTÜK’ün 15 Ekim 2020’de kuruma verdiği şikâyet dilekçesinde, “Bahse konu haberler RTÜK’ün tüzel kişiliğini, RTÜK Başkanı ve üyelerini yıpratmaya ve itibarsızlaştırmaya yöneliktir’’ dendi.

BİK de, Sayıştay raporuna atıf yapılan haberin 'Basın Ahlak Esaslarına' aykırı olduğunu öne sürdü. RTÜK'ün şikayeti üzerine BirGün'e açılan soruşturmada BİK, gazete avukatlarının savunması dikkate almadı.

Karar dün BirGün’e tebliğ edildi. Haberde ifade ve haber verme özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı öne sürülen kararın gerekçesinde, Sayıştay raporlarının kesinleşmediği iddia edildi.

Evrensel gazetesine ceza

Evrensel’e 18 Eylül 2019 günü Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından ilan durdurma cezası verilmişti. Karara 2 Ekim 2019 tarihinde yapılan itiraza ise 10 Ekim günü ret yanıtı gelmişti. O tarihten bu yana Evrensel resmi ilan alamıyor. Ancak ilan alamadığı halde, geçtiğimiz yıl farklı haber ve yazılar gerekçe gösterilerek Basın İlan Kurumu tarafından Evrensel’e toplam 65 gün ilan kesme cezası verildi.

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ve son olarak da, gazetemizin medya sayfasında 1 Mayıs 2020 tarihinde ‘Cumhuriyet kaçak villa haberi nedeniyle ifadeye çağrıldı’ başlıklı haber nedeniyle, BİK tarafından Evrensel’e 3 gün ilan kesme cezası daha verildi. Haberde, Cumhuriyet Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, muhabir Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık’ın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıktırılmasına dair haberleri nedeniyle ifade verdikleri belirtiliyor. Haber bu.

Basın İlan Kurumu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Avukatı Sezgin Tunç’un şikayeti üzerine bu haberin Basın Ahlak Esasları’na aykırılık teşkil ettiğine karar vermiş. BİK, daha önce de, gazetemizde “CHP’li Özel’den Altun’a izinsiz inşaat tepkisi” başlığıyla yayımlanan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki ikametinin yanındaki vakıf arazisine işlem yapmasına tepki göstermesinin yer aldığı haber nedeniyle Evrensel’e de 5 günlük ilan kesme cezası vermişti.

Son karar da Basın İlan Kurumu’nun Basın Ahlak Esasları ile gazeteciliğin evrensel ilkeleri arasında açık ara bir fark olduğunu gösteriyor.

Soralım: Gazetecilerin Fahrettin Altun ile ilgili haber nedeniyle ifadeye çağrılmamış mıdır? Çağrılmıştır.

Peki, bu bir haber değil midir? Öyledir.

Ve gazeteciliğin ahlaki gerekleri, basın meslek ilkeleri bu haberin yayımlanmasını gerektirir. Asıl, Fahrettin Altun kızacak ve BİK de size ceza verecek diye haberi halının altına süpürürseniz halkın haber alma hakkına ihanet etmiş olursunuz.

Evrensel bunu yapmaz, yapamaz. Bu, Evrensel’in varlık koşullarına aykırıdır. ‘Yuh artık!’ dedirten bu ceza karşısında gerekli dava süreçlerini işleteceğimizi belirtirken, Evrensel’in halkın haber alma hakkından asla taviz vermeyeceğini bir keza daha belirtiyoruz.