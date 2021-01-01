Basın İlan Kurumu, Sözcü'nün 'Ayasofya' haberiyle ilgili inceleme başlattı

Basın İlan Kurumu, Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde AKP'nin talimatıyla camiye dönüştürülen Ayasofya'yı “2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” başlığı altında verdiği haberle ilgili inceleme başlattı.

Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli ‘2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı’ manşetli haberinde, Ayasofya’nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır.

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır.

Erdoğan'dan Sözcü açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'daki namaz çıkışı gündeme ilişkin açıklamalarda bulunup, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır" dedi.