Başhekimden skandal talimat: Hemşirelerin komutanısınız, emredeceksiniz, yapacaklar!

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde hastanenin WhatsApp grubunda hemşireleri hedef alan hakaret içerikli mesajlar paylaşıldı.

Sağlıkpersonelihaber.net’in haberine göre, Başhekim-Uzman Doktor Doğan Yıldırım, Whatsapp grubunda yazdığı mesajlarda skandal ifadeler kullandı.

Yıldırım, "Siz doktorlar hemşirelerin komutanısınız., arkadaşı değil. Emredeceksiniz ve yapacaklar, hastaların battaniyesi eksik, çarşafı yırtık, yastığı yok..." diyerek hastanedeki yönetim eksikliklerini itiraf ederken mesajını "Bu ne yaa, şefkat desen hiiiiiçççç yok zaten, Öküz gibi tavırlar.." hakaretleriyle sürdürdü.

'Hastane çalışanları olarak artık son noktaya geldik'

Habere göre hemşireler ve sağlık çalışanları da "İznimiz yok, rapor alamıyoruz, rapor alsak da kabul görmüyor, tam bir baskı içerisinde çalışıyoruz. Böyle bir yönetim anlayışı içerisinde olan idareciyle hastanede hizmet verilmesi ve yapılması mümkün olmuyor. Biz hastane çalışanları olarak artık son noktaya geldik" dedi.

Daha önce de hastanelerde koruyucu ekipmanın eksik olduğunu söyleyen Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde görevli Genel Sağlık-İş İşyeri Temsilcisi ve acil hemşiresi bölgedeki salgına rağmen sürgün edilmişti.