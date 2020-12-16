Başhekimden nöbetçi hemşireye hakaret içeren ceza

Antalya'da Kumluca Devlet Hastanesi'nde Başhekim Ayşegül Alkan'ın, bir nöbetçi hemşireye ceza verdiği ve hakaret ettiği ortaya çıktı.

sağlıkpersonelihaber.net sitesinde yer alan habere göre, hastaneye ziyarete gelen Sağlık Müdürlüğü'nden yetkililerle birlikte bir servise giden Alkan'ın, o sırada düşen bir hastaya yardım etmek için alt kata inen nöbetçi hemşireyi, görev yerinde göremeyince sinirlendiği ve kendisine hakaret etmeye başladığı belirtildi.

İddiaya göre Alkan, olayın ardından hemşireye, A4 kağıda 500 kere “Ben salağım görev yerimi terk ettim” yazma cezası verdi.

Başhekimin nöbetçi hemşireye hakaret içeren cezasının belgesi, sağlıkpersonelihaber.net tarafından paylaşıldı: