İstanbul’da Medical Park Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olan Uzman Doktor Engin Türkmen Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkmen'in bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi olduğu öğrenildi.
Başhekim Yardımcısı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul’da özel bir hastanede Başhekim Yardımcısı olan dahiliye uzmanı Doktor Engin Türkmen, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
İstanbul’da Medical Park Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olan Uzman Doktor Engin Türkmen Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.