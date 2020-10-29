Başhekim Yardımcısı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul’da özel bir hastanede Başhekim Yardımcısı olan dahiliye uzmanı Doktor Engin Türkmen, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

İstanbul’da Medical Park Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olan Uzman Doktor Engin Türkmen Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkmen'in bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi olduğu öğrenildi.