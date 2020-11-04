Başhekim hasarlı binada 2 saat sonra çalışma talimatı verdi

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim Cuma günü meydana gelen depremde bazı hastaneler zarar görmüştü.

Depremin ardından boşaltılan hastanelerin olduğu kentte hasarlı olan binalarda sağlık hizmeti verilmeye devam ediliyor.

İzmir Tepecik EAH Ege Doğumevi'nin de hasarlı olmasına rağmen kullanılması gündeme gelmişti. Hastanede çalışan sağlık emekçileri depremden 2 saat sonra başhekimin "çalışın" talimatı verdiğini söyledi. Söz konusu binalarda çalışmak zorunda kalanlar ve hizmet alan yurttaşlar endişeli.

'İzmir'in en sağlam binalarından'

soL'a konuşan hastane yetkilisi ise doğumevi binasının İzmir'deki en sağlam binalardan olduğunu, deprem yönetmeliğine uygun inşa edildiğini söyledi. Binada "çelik konstrüksiyon" olduğunu ve endişeye gerek olmadığını iddia eden yetkili, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının ve inşaat mühendislerinin hastanede inceleme yaptığını belirtti.

Öte yandan hastanede çalışan sağlık emekçileri, kendilerine hastanenin hasar durumu ile ilgili resmi bir bildirim yapılmadığını söyledi.

Binanın durumuna ilişkin yeni fotoğraflar şöyle: