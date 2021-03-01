Başdanışman Uçum 'yeni anayasa' hakkında konuştu: Anayasal kurumlara gerek yok

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, AKP'nin "yeni anayasa" gündemi hakkında konuştu. Posta gazetesinde yayınlanan söyleşide Uçum, Mevcut anayasanın ilk üç maddesinin asla tartışılmayacağını öne sürerken, "Anayasadaki YÖK, MGK gibi kurumlar tartışılabilir" dedi.

Meclis aritmetiği değişebilir

Uçum, Anayasa değişikliği için gerekli meclis aritmetiğinin AKP'nin elinde olmadığına ilişkin hatırlatmayı, "Bu Meclis aritmetiğinde uzlaşma zor gözüküyor teşhisi bugün için doğru" diyerek onaylarken meclis aritmetiğinin değişebileceğini, "farklı birlikteliklerin gerçekleşebilmesinin" ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Uçum, "yeni anayasa ile hayatımızda neler değişecek?" sorusuna yanıt verirken Anayasa değişikliğine gerek duyma nedenlerini de ortaya koydu. 82 Anayasası'nın darbe ürünü olduğunu ve "eskimiş bir Anayasa" olduğunu söyleyen Uçum, aradan geçen yıllarda yapılan bir dizi değişiklik ve ardından gelen başkanlık sistemi düzenlemesiyle oluşan durumu "Sistemsel değişiklik sonrası birçok tutarsızlık içeriyor. Anayasa’da YÖK, MGK, RTÜK gibi birçok kurum var. Artık yeni sisteme geçtik, bu kurumlar anayasada bu haliyle olmalı mı? Yasamanın kanun ya da yürütmenin düzenleme alanına mı bırakılmalı?" sözleriyle tanımladı.

Uçum, Bu kurum ve kurulların yeni anayasada yer alması konusundaysa "Mesela MGK ve YÖK tartışılabilir" dedi ve "Anayasal yapılar olmalarına ihtiyaç var mı?" sorusunu ortaya attı.

"Anayasal olduğunda bunlar birer kurumsal egemenlik araçları olarak algılanıyor. Sanki demokratik iradeyle eşitmiş gibi kabul ediliyor" yorumunu yapan Uçum "Anayasal sistemde devletin asıl erklerini, yani yürütmeyi, Meclis’i ve yargıyı düzenlersiniz. Diğer kurumsal düzenlemelerde dikkatli olmak gerek" dedi.

Uçum, "ilk üç maddenin esasları asla tartışılmaz" diyerek laiklik hükmünün anayasadan çıkarılması ya da "devletin dini islamdır" ibaresinin eklenmesi gibi şeylerin gündemde olmadığını söylerken, hükümet sistemine dönük bir değişikliğin de gündeme gelmeyeceğini söyledi.

'Laiklik duracak' ne anlama geliyor?

AKP'nin Yeni Anayasa gündemi bekleneceği gibi önce 'laiklik' hükmünün tartışmaya açılmasına neden oldu. 1921 Anayasası hatırlatmaları gibi gelişmeler 'devletin dini' hükmünün anayasaya eklenmesini ima ediyordu.

Öte yandan gündemdeki tartışmada devletin niteliğini "Anayasal hükümlerden" arındırma yönelimi daha fazla öne çıkıyor.

Anayasa metninin kısaltılması, "Anayasal kurumlar" ve düzenlemelerin budanmasıyla birlikte "lâik Cumhuriyet" ibaresinin kağıt üzerinde kalması, kararnamelerle yönetilen devletin fiili uygulamalarda, hatta yasal düzenlemelerde lâilkliğin gereklerinden tümüyle uzaklaşması mümkün.

Nitekim örneğin AYM'nin anayasal bir kurum olarak ortadan kaldırılması süreci, fiilen yasaların, yargı ve yürütme kararlarının Anayasa'daki "laiklik" ilkesine aykırılığının denetlenmesini imkansız kılacak.