Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi. Başakşehir PSG, Manchester United ve Leipzig ile aynı grupta yer aldı.

Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi. Buna göre Başakşehir H Grubu'nda PSG, Manchester United, Leipzig takımlarıyla karşılaşacak.

Kura çekimi sonuçları şöyle:

  • A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskova
  • B Grubu: Real Madrid, Shakhtar, Inter
  • C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya
  • D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta
  • E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar
  • F Grubu: Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge
  • G Grubu: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev
  • H Grubu: PSG, Manchester United, Leipzig, Başakşehir