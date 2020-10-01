Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi. Buna göre Başakşehir H Grubu'nda PSG, Manchester United, Leipzig takımlarıyla karşılaşacak.
Kura çekimi sonuçları şöyle:
- A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskova
- B Grubu: Real Madrid, Shakhtar, Inter
- C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya
- D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta
- E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar
- F Grubu: Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge
- G Grubu: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev
- H Grubu: PSG, Manchester United, Leipzig, Başakşehir