Medipol Başakşehir oyuncuları, Paris Saint Germain (PSG) ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında hakemin yardımcı Pierre Webo'ya ırkçı hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle sahadan ayrıldı.
Maça 10 dakika ara verildiği bildirildi.
Haber Merkezi
Başakşehir-PSG maçında ırkçılık: Maça ara verildi
Medipol Başakşehir oyuncuları, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında hakemin ırkçı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle sahadan ayrıldı.
Haber Merkezi
Medipol Başakşehir oyuncuları, Paris Saint Germain (PSG) ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında hakemin yardımcı Pierre Webo'ya ırkçı hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle sahadan ayrıldı.
Maça 10 dakika ara verildiği bildirildi.