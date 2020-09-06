Başak Demirtaş'tan AİHM Başkanı Spano'ya çağrı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'ya bir çağrı yaptı.

Başak Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Sayın Robert Spano, mahkemenizin verdiği kararları uygulatmayan Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileriyle görüştünüz. Son olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu ve AKP İl Başkanıyla da bir araya geldiğinizi görü[email protected]_cedh" diye yazdı.

Demirtaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mardin, Diyarbakır'a komşu. Şayet Diyarbakır’da misafirimiz olursanız başta eşim Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP’li siyasetçilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki davalarını size anlatmak isterim.

Eminim ki, ziyaretiniz sırasında görüştüğünüz yetkililerinden hükümetin pozisyonunu fazlasıyla öğrenme fırsatınız oldu. Durumu bir de bizden dinlemek için, bana sadece bir saat ayırmanız yeterli olacaktır. Sizi Diyarbakır misafirperverliğiyle ağırlamak isterim. Saygılarımla."

1- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Sayın Robert Spano, mahkemenizin verdiği kararları uygulatmayan Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileriyle görüştünüz. Son olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu ve AKP İl Başkanıyla da bir araya geldiğinizi görüyorum. @echr_cedh — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) September 6, 2020

Türkiye'yi ziyaret eden ilk AİHM Başkanı olan Spano önce Ankara'da AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşmüş, daha sonra İstanbul'a geçerek İstanbul Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı almıştı. İÜ'deki törene gazetecilerin alınmaması dikkat çekmişti.

Spano son olarak Mardin'e giderek Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Mardin Artuklu Üniversitesi’nin düzenlediği İnsan Hakları Söyleşileri’ne de katılan Spano'ya kentteki programında AKP'liler de eşlik etti. Spano'nun Mardin'deki programında ise sadece Anadolu Ajansı basın akreditasyon listesine alındı.