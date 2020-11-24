Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi paylaşım için 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eşi Başak Demirtaş'la ilgili sosyal medyada cinsiyetçi ve hakaret içerikli paylaşımda bulunup tehdit eden Vedat M. hakkında 9 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'la ilgili sosyal medyadan cinsiyetçi ve hakaret içerikli paylaşımda bulunan Vedat M. hakkında açılan davanın ilk duruşması 12.Ocak 2021'de yapılacak.

Vedat M. hakkında 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'tehdit' suçlarından 9 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği davada, Selahattin Demirtaş ve Başak Demirtaş çifti müşteki olarak yer aldı.

Üç sayfalık iddianamede, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nün, PKK ve KCK’nın 'eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek' amacıyla yaptığı açık kaynak araştırmasında bir Twitter kullanıcısının 'suç duyurusu' ile başlayan paylaşım yapması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı bilgisi verildi.

Yapılan soruşturmada, Başak Demirtaş’a yönelik cinsiyetçi ve tehdit içeren paylaşımı yapan hesabın şüpheli Vedat M. tarafından kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.

‘Alkollüydüm savunması'

İddianamede, şüpheli Vedat M.’nin savcılıkta verdiği ifadesinde suç unsuru olan paylaşımı yaptığını kabul ettiği belirtildi. Vedat M. iddianameye yansıyan ifadesinde şöyle dedi:

“Suça konulu paylaşımla alakalı sosyal medyada gezerken Selahattin Demirtaş ile alakalı özgürlüğüne ilişkin kampanya başlatılması üzerine açılan hashtagin (konu başlığı) içeriğine girdim. Bu sırada iki şişe bira içmem nedeniyle alkollüydüm. Bu başlık altında yapılan yorumları incelediğimde askerimize, şehitlerimize hakaretler edildiğini gördüm.

Bunun üzerine suça konu paylaşımı paylaştım. Paylaştığım sırada eşine hakaret içerikli olduğunu bilmiyordum. Dikkat etmemiştim. Bu paylaşımın sonrasında bu nedenle sildim. Okumadan paylaşım yaptığım için pişmanım. Benim hatam paylaşımın içeriğine dikkat etmemem oldu.”

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Vedat M’nin İstanbul’da ikamet ettiği gerekçesiyle soruşturma dosyası için görevsizlik kararı vererek suçun işlendiği İstanbul’a gönderdi.

Paylaşım yapıldıktan 4 ay sonra soruşturmayı tamamlayan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Vedat M. hakkında 'suç işlemek için alenen tahrik etme' ve 'bir kişiye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde alenen hakaret' suçlarından 9 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Şüphelinin talebi reddedildi

Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği davanın ilk duruşması 12 Ocak 2021’de görülecek. Öte yandan, iddianame hazırlandıktan sonra şüpheli Vedat M. hakkında verilen ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz reddedildi. Şüphelinin karara karşı Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğine yaptığı itiraz da reddedildi.