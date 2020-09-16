Başak Demirtaş öğretmenlikten istifa ettiğini açıkladı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, öğretmenlikten istifa ettiğini söyledi.

Yeniden TV’de Ayşegül Doğan’ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, istifa kararında pandemi koşullarıyla birlikte zorlaşan cezaevi görüşlerinin takviminde ortaya çıkan belirsizliğin ve bu belirsizliğin öğrencilerini mağdur etme riski taşımasının etkili olduğunu söyledi. Demirtaş, şöyle konuştu:

“Sizlerin vesilesiyle açıklamış olayım; ben yaklaşık 15 gün önce Eğitim Bakanlığı’ndan istifa ettim. Hayatımda aldığım en zor kararlardan biriydi. Çok üzülerek verdim bu kararı ama biraz da mecbur kaldım. Biliyorsunuz Selahattin yaklaşık 4 yıldır tutuklu ve bizlerden 1700 km uzaklıkta, bir cezaevinde halen rehin olarak tutulmaya devam ediliyor. Ve siz bir öğretmenseniz ve bir kamusal alanda hizmet yürütüyorsanız bunun türlü türlü zorluklarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Ben mesela hafta içi bir gün Edirne’ye gitmek için yollarda oluyordum. Bazen işte kış saatleri, kış koşulları çok daha zor oluyordu. Hava muhalefeti ve uçak saatleri dolayısıyla da iki gün ve üç gün boyunca sürüyordu bu yolculuklarım.

Elbette bugüne kadar öğrencilerimi mağdur etmeden bu süreci yürütmeyi başarabildim. Ancak bir de bu salgın nedeniyle koşullar gittikçe zorlaştı. Bende de şöyle bir endişe oluştu; yani ben öğrencilerime bundan sonra, bu koşullarla birlikte yeterince verimli olabilecek miyim? Bu soruyu sordum kendime. Gönül rahatlığıyla evet diyemedim. O nedenle istifa etme kararı aldım."