Barzani'nin ardından Diyarbakır'da PKK'ye 'çekil' çağrısı

Peşmerge ile PKK arasında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKYB) süren gerilim sonrası Barzani'den bir açıklama gelmiş, PKK'nin bölgeden çekilmesi istenmişti.

Barzani'nin bu çağrısı sonrası, Barzani'ye yakın 194 Kürt siyasetçi ve yazar Diyarbakır'da ortak bir açıklama yaptı, açıklamanın haberi yine Barzani'ye yakın Rudaw adlı sitede yer aldı.

“PKK, Kürdistan Federe Bölgesinde yabancı, işgalci, terörist bir güçtür. Biz istiyoruz ki, Kürdistan’dan barışçıl bir şekilde çıksın ya da çıkarılsın…" denilen açıklamada, "PKK’nın pêşmergeye saldırısından sonra, Kürdistan Federe Bölgesinde durum çok tehlikeli bir hal aldı. Bundan dolayı PKK karşısında tutumun netleşmesi gerekir. Biz de bunu yapıyoruz" ifadesi kullanıldı.

'ABD desteğiyle özgürleşti'

"Bilindiği gibi Körfez Savaşından sonra Kürdistan’ın büyük bölümü ABD’nin desteğiyle özgürleşti" iddiasında bulunulan açıklamada, "Dört sömürgeci devlet, Kürdistan Devleti’nin kuruluşuna yol açacağı korkusuna kapıldı. Kendileri Kürdistan’a müdahale etmek istiyorlardı. Ama ABD’nin korkusundan bunu yapamıyorlardı. Bundan dolayı PKK eliyle Kürdistan’a saldırmaya başladılar" denildi.

PKK'nin Irak ve İran'ın desteğiyle bölgeye yerleştirildiğinin öne sürüldüğü açıklamada, Türkiye'nin de bunu stratejik gerekçe göstererek bölgeye 30'dan fazla operasyon düzenlediği belirtildi.

'PKK işgalci bir güç'

Açıklamada şöyle denildi:

Açık olan bir şey var ki, PKK, Kürdistan Federe Bölgesinde yabancı, işgalci, terörist bir güç. PKK, Kürdistan’ın Güneyinde, diğer Kürdistan parçalarında kendi dışındaki Kürt yurtsever parti-örgütlerine, Kürt yurt-severlerine uygulamakta hayli cesur davranmıştır. Bu nitelikliğinden dolayı PKK ile diyalog önerisi, onun Kürdistan’daki meşruiyetini kabul etme anlamına gelir. Ayrıca tecrübeler de gösteriyor ki, PKK ile diyalog bir çare değildir.

Bundan dolayı, halkımıza ve gençlerimize zarar gelmemesi, öldürülmemeleri için PKK’nın kendi isteğiyle silah bırakmasını, kayıtsız şartsız Kürdistan Federe Bölgesinin egemenliğini ve hukukunu kabul etmesini; Kürdistan Federe Bölgesinin egemenliğini ve hukukunu kabul etmemesi halinde Kürdistan’dan çıkmasını talep ediyoruz.

Eğer PKK bunu yapmazsa, Kürdistan Federe Hükümeti ve Irak Federal Hükümeti birlikte, kendi egemenliklerini sağlamak ve korumak için, her devletin kanun dışı, silahlı, işgalci güçleri tasfiye ettiği metodla, PKK ve tüm silahlı güçleri tasfiye etmelidirler.

Bunun için de kamuoyuna açık bir yol haritasını dikte etmeleri gerekir. Biz bu yol haritasını destekleyeceğimizi açıkça ilan ediyoruz.

Tabi ki Kürdistan Federe Bölgesinde ve Irak Federal Devletinde, PKK ile ilişkili olan tüm parti ve örgütlerin ilişkilerini kesmeleri gerekir.

Irak ve Kürdistan Hükümetleri PKK sorununu çözmedikleri ve PKK Kürdistan’dan çıkmadığı sürece Türk Devletinin saldırı, müdahele, operasyonlarından kurtulamazlar. Kendi egemenliklerini korumaz hale düşerler.

Biz PKK içindeki silahlı Kürt gençlerine çağrı yapıyoruz ve diyoruz ki, Kürdistan’a ve Kürt milletine zarar verecek eylemlere destek vermeyin. PKK’nın, sömürgeci devletlere hizmet eden yanlış siyasetlerine karşı çıkın. Silahı bırakın.”