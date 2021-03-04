Barzani ABD üssüne saldırıyı kınadı: ABD'ye ihtiyaç var

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD ve Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin konuşlu olduğu Ayn Esad üssüne yönelik roketli saldırıyı kınadığını duyurdu.

Rudaw'da yer alan habere göre, Barzani, “ABD ve Uluslararası Koalisyon’un konuşlu olduğu Ayn Esad üssüne yönelik saldırıyı kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden çalışanın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz” dedi.

IŞİD’in güçlenmesini önlemek için bu süreçte Irak’ın ABD ve Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin devamlı bir şekilde yardımına ihtiyacı olduğunu öne süren Barzani, “Federal Hükümet, Parlamento, siyasi taraflar ve Irak’taki bileşenlerden saldırılara karşı sessiz kalmamalarını ve Irak’ın bazı tarafların çıkarı için mücadele alanı yaplmasına izin vermemelerini istiyorum” diye konuştu.