Bartın'da şüpheli kadın ölümü

Bartın'da yaşayan Mustafa Gökçe, fasulye toplayan gelini Gönül Gökçe'yi av tüfeğiyle öldürdü. Mustafa Gökçe, bahçeye tilki girdiğini zannettiğini öne sürdü.

Haber Merkezi

Bartın Karahüseyinli köyünde oturan 67 yaşındaki emekli Mustafa Gökçe, iddiaya göre mısır ve fasulye ekili bahçeden ses gelmesi üzerine av tüfeğini aldı. 

Gökçe, evinin balkonuna çıkarak av tüfeği ile 2 el ateş etti. Bu sırada bahçede fasulye toplayan 31 yaşındaki gelini Gönül Gökçe vuruldu. Köye gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde 2 çocuk annesi Gönül Gökçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Gökçe ailesinin bahçesinde bulunan kümesteki 3 tavuğu daha önce tilkiler tarafından telef edildiği iddia edildi. 