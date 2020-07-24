Bartın'da özel bakım merkezindeki hastalara kötü davranan 4 kişi tutuklandı

Bartın'da özel bakım merkezindeki hastalara kötü muamele ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 çalışan tutuklandı.
Kent merkezinde faaliyet gösteren ve şizofreni hastalarının bakımının yapıldığı söylenen bakım merkezinde çalışanların hastalara kötü muamele yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkezdeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından emniyetteki ifadelerinin alınan ve adliyeye sevk edilen 4 kişi, "hastalara kötü muamele" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.