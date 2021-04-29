Bartın Valiliği tartışma yaratan kararında geri adım attı

Bartın Valiliği kamu kurum ve kuruluşlarına 21 Nisan'da gönderdiği resmi yazıda, kurum amirlerinin Covid-19'a yakalanan ya da temaslı olan personeli sorgulayacağını, bu kişilerin hastalığa neden yakalandıkları ya da temaslı olduklarına dair gerekçeleri "yeterli görülmezse" haklarında disiplin işlemi yapılacağını bildirdi.

Vali Yardımcısı ve İl Salgın Denetim Merkezi Başkanı Abdullah Akdaş imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazı tepkilere neden oldu.

Bartın Valisi Sinan Güner dün bir yazılı açıklama yaparak yazının geri çekildiğini duyurdu.

Vali Güner yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Koronavirüsle mücadelede bugüne kadar fedakarca görev alan mesai arkadaşlarımız arasında son dönemde vaka sayılarında artış olduğu görülmüştür. İl genelinde olduğu gibi kamu kurumlarında da artış gösteren vaka sayılarının, koronavirüsle mücadelede etkin görev alan kamu görevlilerini etkilememesi ve kamu kurumlarının bizatihi vaka kaynağı olmaması amacıyla Vali Yardımcımız imzasıyla gönderilen ve soruşturma açılacağına dair maksadını aşan ifadelere yer verilen yazı tarafımca geri alınmıştır."

Geri çekilen yazı şöyle: