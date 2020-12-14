Bartın Irmağı'ndaki kirliliğin nedeni belli oldu

Bartın merkezden geçerek Karadeniz’e akan Bartın Irmağı’nda cumartesi günü suyun rengi maviye döndü. Kirliliğin ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Budakdüzü köyünde kurulu bulunan tekstil fabrikasının boya sularının arıtma tesisinden ırmağa verilen deşarj noktasından numune alarak Ankara’daki laboratuvara götürdü.

DHA'nın haberine göre, fabrikada incelemeler yapıldı. Cuma günü arıtma tesisinde arıtılarak Kozcağız deresine giden 300 metre uzunluğunda olan dere yatağındaki balçıkların temizlenmesi için iş makinesi ile çalışmada, dere tabanında bulunan tortuların ırmağa karıştığı tespit edildi.

Irmaktaki kirlilik devam ederken, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.