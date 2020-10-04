Barolardan ortak açıklama: Hukuksuzluğa karşı yasal yollarla mücadeleyi sürdüreceğiz

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle baro seçimlerinin ertelenmesine karşı 77 baro ortak bir açıklama yaparak kararın hukuka aykırı olduğunu ve buna karşı yasal yollarla mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.

Haber Merkezi

Baro seçimlerinin ertelenmesi kararına karşı 77 baronun imzasıyla ortak bir açıklama yapıldı.

Açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın tavsiye genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzısıhha Kurulları'nın kararıyla meslek örgütlerinin genel kurullarının 1 Aralık tarihine ertelendiği hatırlatılarak bu kararın açıkça yasaya aykırı olduğu belirtildi.

Son olarak YSK'nin de bu doğrultuda karar verdiği hatılatılan açıklamada, sözkonusu kararlarla Avukatlık Kanunu'nun Baro Genel Kurullarının iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde toplanacağına ilişkin hükmünün çiğnendiği belirtildi.

Baro seçimlerinin ertelenmesinin avukatların iradelerine ipotek koyulması anlamına geldiği belirtilen açıklamada "Bu hukuksuzluğa karşı yasal yollarla mücadelemizi sürdüreceğimizi bildirmekle birlikte, bu hukuk tanımazlığın seçme ve seçilme hakkını keyfi olarak ortadan kaldırması bakımından hukuk güvenliği ilkesine ve demokrasimize telafisi imkansız zararlar vereceğini tarih önünde yetkililere bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

Açıklama şöyle:

"İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli “tavsiye” genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulları’nın 02.10.2020 tarihli kararlarıyla açıkça yasaya aykırı olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin genel kurullarının 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından da 02.10.2020 tarihli karar ile il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının karar alması halinde baro genel kurullarının yapılamayacağına hükmetmiştir.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 82. Maddesi Baro Genel Kurulları’nın son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde toplanacağını düzenlemektedir. Yasal hüküm, önce tavsiye genelgesi ile, akabinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ve son olarak da YSK kararı ile çiğnenmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda Hıfzıssıhha kurullarının genel kurul erteleme yetkisi bulunmamaktadır. Hal böyleyken yasayla getirilen bir düzenlemenin genelge, kurul kararı gibi işlemlerle ortadan kaldırılması açıkça hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı olarak alınan hıfzıssıhha kurulu kararlarını dayanak alarak baro genel kurullarını iptal eden ancak aynı kararında siyasi partilerin kongrelerini yapmalarında sakınca bulunmadığını beyan ederek virüsün toplantı seçtiğini ortaya koyan YSK kararı hakkında ise hukuki bir değerlendirme yapmak maalesef mümkün değildir.

Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı tarih olan 10 Mart’tan bu yana aradan geçen sürede, baroları parçalama kanunlarından düğünlere, siyasi partilerin kongrelerinden mitinglere ve açılışlara kadar hiçbir “etkinliğin” ertelenmediği ülkemizde baro seçimlerinin ertelenmesi, oy vermek ve baronun organlarını belirlemek yetkisine sahip bütün avukatların iradelerine ipotek koyulması anlamına gelmektedir.

Bu hukuksuzluğa karşı yasal yollarla mücadelemizi sürdüreceğimizi bildirmekle birlikte, bu hukuk tanımazlığın seçme ve seçilme hakkını keyfi olarak ortadan kaldırması bakımından hukuk güvenliği ilkesine ve demokrasimize telafisi imkansız zararlar vereceğini tarih önünde yetkililere bir kez daha hatırlatıyoruz.

Saygılarımızla.

  1. Adana Barosu Başkanlığı
  2. Adıyaman Barosu Başkanlığı
  3. Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı
  4. Ağrı Barosu Başkanlığı
  5. Aksaray Barosu Başkanlığı
  6. Amasya Barosu Başkanlığı
  7. Ankara Barosu Başkanlığı
  8. Antalya Barosu Başkanlığı
  9. Ardahan Barosu Başkanlığı
  10. Artvin Barosu Başkanlığı
  11. Aydın Barosu Başkanlığı
  12. Balıkesir Barosu Başkanlığı
  13. Bartın Barosu Başkanlığı
  14. Batman Barosu Başkanlığı
  15. Bilecik Barosu Başkanlığı
  16. Bingöl Barosu Başkanlığı
  17. Bitlis Barosu Başkanlığı
  18. Bolu Barosu Başkanlığı
  19. Burdur Barosu Başkanlığı
  20. Bursa Barosu Başkanlığı
  21. Çanakkale Barosu Başkanlığı
  22. Çankırı Barosu Başkanlığı
  23. Çorum Barosu Başkanlığı
  24. Denizli Barosu Başkanlığı
  25. Diyarbakır Barosu Başkanlığı
  26. Düzce Barosu Başkanlığı
  27. Edirne Barosu Başkanlığı
  28. Elazığ Barosu Başkanlığı
  29. Erzincan Barosu Başkanlığı
  30. Erzurum Barosu Başkanlığı
  31. Eskişehir Barosu Başkanlığı
  32. Gaziantep Barosu Başkanlığı
  33. Giresun Barosu Başkanlığı
  34. Hakkari Barosu Başkanlığı
  35. Hatay Barosu Başkanlığı
  36. Iğdır Barosu Başkanlığı
  37. Isparta Barosu Başkanlığı
  38. İstanbul Barosu Başkanlığı
  39. İzmir Barosu Başkanlığı
  40. Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı
  41. Karabük Barosu Başkanlığı
  42. Karaman Barosu Başkanlığı
  43. Kars Barosu Başkanlığı
  44. Kastamonu Barosu Başkanlığı
  45. Kayseri Barosu Başkanlığı
  46. Kırıkkale Barosu Başkanlığı
  47. Kırklareli Barosu Başkanlığı
  48. Kırşehir Barosu Başkanlığı
  49. Kocaeli Barosu Başkanlığı
  50. Konya Barosu Başkanlığı
  51. Kütahya Barosu Başkanlığı
  52. Malatya Barosu Başkanlığı
  53. Manisa Barosu Başkanlığı
  54. Mardin Barosu Başkanlığı
  55. Mersin Barosu Başkanlığı
  56. Muğla Barosu Başkanlığı
  57. Muş Barosu Başkanlığı
  58. Niğde Barosu Başkanlığı
  59. Ordu Barosu Başkanlığı
  60. Osmaniye Barosu Başkanlığı
  61. Rize Barosu Başkanlığı
  62. Sakarya Barosu Başkanlığı
  63. Samsun Barosu Başkanlığı
  64. Siirt Barosu Başkanlığı
  65. Sinop Barosu Başkanlığı
  66. Sivas Barosu Başkanlığı
  67. Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
  68. Şırnak Barosu Başkanlığı
  69. Tekirdağ Barosu Başkanlığı
  70. Tokat Barosu Başkanlığı
  71. Trabzon Barosu Başkanlığı
  72. Tunceli Barosu Başkanlığı
  73. Uşak Barosu Başkanlığı
  74. Van Barosu Başkanlığı
  75. Yalova Barosu Başkanlığı
  76. Yozgat Barosu Başkanlığı
  77. Zonguldak Barosu Başkanlığı"