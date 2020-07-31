Baro 'çok', hükmü yok: Polis devleti avukatın kimlik sormasına tahammül edemedi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) raporu, Türkiye'de artış gösteren gözaltında işkence ve kötü muamele vakalarının endişe verici boyuta ulaştığına dikkat çekmişti. Son olarak polisler Antakya Barosu Başkanına gözaltı yaptı.

Cezasızlık, polis ve bekçiyi kötü muameleye teşvik ediyor

İddiaların soruşturulmadığını ya da suçların cezasız bırakıldığı vurgulanan raporda, Türkiye'de gözaltında işkence ve kötü muamele 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dört sene içinde belirgin bir şekilde artış gösterdiği açıklandı.

Haziran ayında kanun çıktı

Görev ve yetkilerini kötüye kullanmaktan ötürü sürekli şikayet edilen, göreve başladıklarından beri AKP'nin baskılarını artıran bekçilerin suç şeceresi kabarmaya devam ediyor.

Zor ve silah kullanma yetkisine sahip olan daha önce içki içenleri taciz etmekten, sokakta yurttaşları dövdükleri için şikayet edilmişti.

Resmi Gazete'de yayınlanan kanuna göre, bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulundukları genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek. Zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak çarşı ve mahalle bekçileri, kolluk hizmet ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamayacak.

Silah kullanma yetkisine sahip

Zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

Durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik el ile dıştan kontrol dahil gerekli tedbirleri alabilecek.

Haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek.

Görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, görev bölgeleri içinde bulunan konut, işyeri ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattıracak, şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları kolluk birimlerine bildirecek.

“Kamu düzenini bozacak” mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri alacak.

Uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.

Halkın sükûn ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.

Görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları; bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak gibi amaçlarla durdurabilecek.

Antakya Barosu Başkanına 'Kimlik Sorma' gözaltısı: 'Biz Devletiz…'

Ailesiyle yemek yediği restoranda kimlik soran polisten, neden kimlik sorduklarına dair dayanak isteyen Antakya Baro Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı.

Kendisinden kimlik isteyen polislere, “Yazılı emir olmadan göstermiyorum,” yanıtını veren Dönmez’e polisler “Biz devletiz, kanunsuz iş yapmayız” diye karşılık verdiler. “Şu an kanunen suç işliyorsunuz” suçlamasında bulunan polislere Ekrem Dönmez de “Suçun ne olduğunu bileyim?” diye sordu.

Karşılıklı bu yapılan bu konuşmaların ardından polis, Baro Başkanı Ekrem Dönmez’i zor kullanarak gözaltına aldı. Dönmez, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, sosyal medyaya yansıyan görüntüler tepki çekti. Çok sayıda baro başkanı ve sosyal medya kullanıcısı, Dönmez’e destek mesajları attı.

Ekrem Dönmez kimliğinin öğrenilmesinin ardından yaklaşık bir saat daha keyfi bir şekilde gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Dönmez’in, kendisini gözaltına alan kolluk görevlileri hakkında “hürriyeti tahdit” suçundan suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in dün akşam yemek yediği restoranda kimliğini göstermesini isteyen polislerden yazılı gerekçe istemesinin ardından gözaltına alınmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Dönmez'e "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnme" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada "Avukatlar Baro Başkanı dahi olsa sadece arama konusunda özel hukuki muameleye tabi olup, kimlik ibraz etmeme gibi bir muafiyetleri bulunmamaktadır. Yapılan işlem rutin bir uygulama olup, herhangi bir kasıt söz konusu değildir" ifadesine yer verildi.

Çorlu, Kadıköy’den sonra bir polis şiddeti de Zeytinburnu’nda

Polis şiddeti haberleri gelmeye devam etmiş, Çorlu ve Kadıköy'ün ardından Zeytinburnu'nda da polis evlerinin önündeki çocuklara saldırmış, gözaltına almıştı.

Polis şiddeti şimdi de Adana'da: 13 yaşındaki çocuğu ve babasını dövdüler

Bir polis şiddeti haberi de Adana'dan gelmiş, 13 yaşındaki çocuk ve babasına saldıran polisler, çevredeki yurttaşların tepkilerinin ardından hava ateş etmişti.

Bekçilerin darp ettiği 2 kardeşe hapis cezası

İnşaat işçisi kardeşler M.A. ve İ.A., mahalle bekçileri tarafından darp edilmiş, iki kardeş olayı yargıya taşıdı ancak mahkeme ikisine de hapis cezası vermişti.

Tekel bayilerine taciz

Saat 22.00'den sonra alkol satması yasaklanan tekel bayilerini adeta gözetim altına alan bekçiler, dükkan sahiplerini taciz etmişti.

Bekçiler trans kadına saldırdı, zorla karakola götürdü

Antalya’da bekçilerin bir trans kadına saldırdığı ve zorla karakola götürdüğü ifade edilmiş, trans kadının karakolda bayıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Bekçiler çöp dökmeye inen genci öldüresiye dövdü

Ankara Etimesgut’ta çöp dökmeye çıkan bir genci bekçiler öldüresiye dövmüş, görüntüleri İYİP milletvekili ortaya çıkarmıştı.