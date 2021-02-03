Baro başkanlarından Boğaziçi açıklaması: Öğrencilere yapılan muamele yasalara aykırı

Baro Başkanları, Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li Melih Bulu'nun rektör seçilmesine karşı yapılan destek eylemlerindeki polis saldırısına tepki gösterdi.
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile birlikte 36 baro başkanının yaptığı ortak yazılı açıklamada, "Boğaziçi öğrencilerine yapılan muameleler, Anayasa’ya, AİHS’ne, AİHM’nin ve AYM’nin yerleşik içtihatlarına ve yasalara aykırıdır" denildi.
Açıklamanın bir bölümü şöyle:
"Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 34. maddesinde 'Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir' Şeklinde vücut bulan anayasal hakkın hukuki dayanak olmadan kısıtlanmasının ve akabinde kolluk tarafından yine herhangi yasal bir dayanak olmaksızın keyfi şekilde talimatlar verilip ardından gözaltına alma işlemlerinin yapılmasının, demokratik hukuk devleti olgusunun işlediği ve yerleştiği ülkelerde asla yeri yoktur.
'Boğaziçi öğrencilerine yapılan muameleler, Anayasa'ya aykırıdır'
İfade özgürlüğü ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak AİHS’nin 10. ve 11. maddelerinin uygulanmasına ilişkin AİHM’nin birçok içtihadında; her kanun dışı durumun toplantı ve gösteri özgürlüğüne müdahale gerekçesi olamayacağı ve bu müdahaleyi haklı göstermeyeceği, toplantı düzenleme özgürlüğünün demokratik toplumlarda korunması gereken temel haklardan olduğu; bir toplumu toplum yapan değerlerden olduğu ve bu nedenle de bu hakkı sınırlamaya yönelik müdahalelerin çok dar yorumlanması gerektiği; bu tür toplantılarda gerekli hoşgörünün gösterilmesi, toplanma özgürlüğü ve bu özgürlük çerçevesinde düşüncelerini ifade etme hakkının, demokratik toplumun temel özelliklerini teşkil ettiği; şiddete teşvik ya da demokratik ilkelerin reddi dışında –bazı görüşler ya da kullanılan ifadeler resmi mercilerin gözünde ne kadar sarsıcı ve kabul edilemez görünebilse de– koruyucu tedbir niteliğinde olan radikal önlemlerin toplanma ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik olarak kullanılmasının demokrasiye zarar vermekte olduğu; hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik toplumlarda barışçıl yöntemlerle toplanma özgürlüğünün uygulanmasının önemi vurgulanmıştır.
Bu bağlamda Boğaziçi öğrencilerine yapılan muameleler, Anayasa’ya, AİHS’ne, AİHM’nin ve AYM’nin yerleşik içtihatlarına ve yasalara aykırıdır."
İmzacılar:
- Adana Barosu Başkanı Av.Veli Küçük
- Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan
- Amasya Barosu Başkanı Av.Melik Derindere
- Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan
- Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan
- Artvin Barosu Başkanı Av.Ali Uğur Çağal
- Aydın Barosu Başkanı Av.Gökhan Bozkurt
- Balıkesir Barosu Başkanı Av.Erol Kayabay
- Bartın Barosu Başkanı Av.Ferhat Parlatır
- Bilecik Barosu Başkanı Av.Halime Aynur
- Bolu Barosu Başkanı Av.Sabri Erhendekçi
- Burdur Barosu Başkanı Av.Ramazan Gedik
- Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun
- Çanakkale Barosu Başkanı A.Bülent Şarlan
- Denizli Barosu Başkanı Av.Müjdat İlhan
- Düzce Barosu Başkanı Av.Azade Ay
- Eskişehir Barosu Başkanı Av.Mustafa Elagöz
- Gaziantep Barosu Başkanı A.Bektaş Şarklı
- Hatay Barosu Başkanı Av.Ekrem Dönmez
- Isparta Barosu Başkanı Av.Ünsal Çankaya
- İstanbul Barosu Başkanı Av.Mehmet Durakoğlu
- Kastamonu Barosu Başkanı Av.Özgür Demir
- Kırklareli Barosu Başkanı Av.Turgay Hınız
- Kocaeli Barosu Başkanı Av.Bahar Gültekin Candemir
- Malatya Barosu Başkanı Av.Enver Han
- Manisa Barosu Başkanı Av.Ali Arslan
- Mersin Barosu Başkanı Av.Bilgin Yeşilboğaz
- Muğla Barosu Başkanı Av.Cumhur Uzun
- Niğde Barosu Başkanı Av.Osman Çimen
- Ordu Barosu Başkanı Av.H.Murat Poyraz
- Samsun Barosu Başkanı Av.Pınar Gürsel Yıldıran
- Sinop Barosu Başkanı Av.Hicran Kandemir
- Tekirdağ Barosu Başkanı Av.Sedat Tekneci
- Tokat Barosu Başkanı Av.Melih Yardımcı
- Yalova Barosu Başkanı Av.Fedayi Doğruyol
- Zonguldak Barosu Başkanı Av.Özel Eroğlu