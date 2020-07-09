Baro başkanları Kuğulu Park'ta Savunma Nöbeti'nde, polis parkı giriş-çıkışlara kapattı

Meclis Genel Kurulu’nda ‘çoklu baro’ görüşmeleri sürerken baro başkanları Kuğulu Park’ta Savunma Nöbeti'ne başladı. Polis tarafından parkın etrafı barikatlarla çevrilirken basın mensupları, avukatlar ve yurttaşlar parka alınmıyor.

Haber Merkezi

Meclis Genel Kurulu’nda Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sürerken baro başkanları Kuğulu Park’ta Savunma Nöbeti’ne başladı.

Parkın çevresini barikatlarla çeviren polis basın mensuplarının ve destek için gelen avukatların baro başkanlarıyla bir araya gelmesine engel oluyor.

“Çoklu baro” düzenlemesine karşı baro başkanları komisyondaki görüşmelere alınmamış ve Meclis kapısında günlerce Savunma Nöbeti gerçekleştirmişti.

Öte yandan baro başkanları tarafından yapılan çağrı üzerine illerden avukatlar Savunma Nöbeti’ne katılmak üzere Ankara’ya gidiyor.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tüm kararlılığımızla meslektaşlarımızı bu tahakküme karşı çıkmaya, aynı gökyüzünün altında buluşmaya, buraya bekliyoruz" dedi.

Avukatlar barikatı aştı, polis darp etti

Kuğulu Park'a giden CHP Milletvekili Mahmut Tanal, polislerden parkın kapatıldığına dair resmi belge istedi. Polis belge gösteremeyince polis bariyeri açıldı. Polis, bariyerleri aşıp içeri girmek isteyen avukatları darp etti.