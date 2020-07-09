Baro başkanları Kuğulu Park'ta Savunma Nöbeti'nde, polis avukatların parka girişine izin vermiyor

Meclis Genel Kurulu’nda Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sürerken baro başkanları Kuğulu Park’ta Savunma Nöbeti’ne başladı.

GÜNCELLEME: 22.00

Kuğulu Park'ın etrafını barikatlarla kapatan polis avukatların parka girişine izin vermiyor. Yol kenarlarına da otobüsler dizilerek avukatlar ile baro başkanları yalıtılmaya çalışılıyor. Tunalı Hilmi Caddesi'nde dar bir alanda sıkışan avukatların bekleyişi sürüyor.

Parkın çevresini barikatlarla çeviren polis basın mensuplarının ve destek için gelen avukatların baro başkanlarıyla bir araya gelmesine engel oluyor.

Ve barikatlar geldi. Ne basın ne de halk içeriye alınmıyor. Avukatlık Yasası işte bu demokrasi seviyesinde görüşülüyor Meclis'te. Elden ele yayın bunu. #SavunmaAnkaraya pic.twitter.com/TlSIr6rdIM — Av.Gökhan Bozkurt (@gokhanbozkurt09) July 9, 2020

“Çoklu baro” düzenlemesine karşı baro başkanları komisyondaki görüşmelere alınmamış ve Meclis kapısında günlerce Savunma Nöbeti gerçekleştirmişti.

Öte yandan baro başkanları tarafından yapılan çağrı üzerine illerden avukatlar Savunma Nöbeti’ne katılmak üzere Ankara’ya gidiyor.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tüm kararlılığımızla meslektaşlarımızı bu tahakküme karşı çıkmaya, aynı gökyüzünün altında buluşmaya, buraya bekliyoruz" dedi.

Meslek örgütümüzü içi boş, sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklara indirme çabasına tüm varlığımızla karşı çıkmak için Kuğulu Park’ta savunma nöbetindeyiz.



Tüm kararlılığımızla meslektaşlarımızı bu tahakküme karşı çıkmaya, aynı gökyüzünün altında buluşmaya, buraya bekliyoruz. pic.twitter.com/2KZo64eFSN — Erinç Sağkan (@erincsagkan) July 9, 2020





Avukatlar barikatı aştı, polis darp etti

Kuğulu Park'a giden CHP Milletvekili Mahmut Tanal, polislerden parkın kapatıldığına dair resmi belge istedi. Polis belge gösteremeyince polis bariyeri açıldı. Polis, bariyerleri aşıp içeri girmek isteyen avukatları darp etti.

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt polis saldırısında bazı baro başkanlarının yaralandığını belirterek Bursa Baro Başkanı Gürkan Altun'un saldırı sonrası görüntülerini paylaştı: