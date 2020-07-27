Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel'in tutukluluğuna devam kararı: Mahkeme başkanı karşı oy kullandı

Libya'da yaşamını yitiren MİT mensubunun cenaze haberi ve konuya dair paylaşım nedeniyle Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv muhabiri Hülya Kılınç ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel yaklaşık 5 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu yargılanıyor.

Gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in dün aylık olarak yapılan tutukluluğu gözden geçirme duruşması yapıldı.

Duruşmada İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, gazeteciler Pehlivan, Kılınç ve Ağırel’in tutuksuz yargılanmaları yönünde oy kullandı. Ancak Ağır Ceza Mahkemesinin iki üye hakiminin tutukluluğa devam kararı demeleri üzerine, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in tutukluluklarına oy çokluğu ile devam edilmesine hükmedildi.

Odatv'nin aktardığına göre gazetecilerin tahliye edilmesi yönünde karar veren İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, karşı oy kararını şöyle açıkladı:

“Sanıkların üzerlerine atılı Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına ilişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama ve İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etme suçlarının vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, atılı suçun sanıklar lehine vasıf değiştirme ihtimali, tutuklulukta geçirdikleri süre, tutuklamanın bir tedbir oluşu ve bu aşamadan sonra tutuklamadan beklenen amacın adli kontrol tedbirleriyle de karşılanabilecek olması nedeniyle, sanıklar Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in adli kontrol tedbirleri uygulamak suretiyle tahliyelerine karar verilmesi gerektiği kanaatinde olduğumdan, tutukluluk halinin devamına ilişkin sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum.”