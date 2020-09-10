Barış Pehlivan: Bütün gazetecilik yaşamımızı cezalandırma amacı vardı

'Devlet sırlarına karşı suçlar' ve 'MİT Kanununa muhalefet' iddialarıyla haklarında 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istenen gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Mehmet Ferhat Çelik, Aydın Keser, Erk Acarer ve CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi Eren Ekinci'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün 10.30’da İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Eren Ekinci “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasından beraat etti.

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. Keser, Çelik ve Ağırel istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in aynı zamanda adli kontrol uygulamaları kaldırıldı.

Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini ifşa etme suçundan beraat etti.

Erk Acarer’in dosyası ise ayrıldı.

Mahkeme tutuklu sanıklar Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in tahliyesine karar verdi.

Tahliye sonrası ilk açıklama

Kararının ardından Silivri Cezaevi’nden çıkan gazetecileri çok sayıda kişi karşıladı. Sevdikleri ve yakınlarıyla hasret gideren gazeteciler daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Odatv Genel Yayın yönetmeni Barış Pehlivan, “Bu davada suç yoktu, suçlu yoktu. Bütün gazetecilik yaşamımızı cezalandırma amacı vardı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın gazeteciliğe, aynen bıraktığımız gibi adil bir gelecek için yazmaya devam edeceğiz” dedi.