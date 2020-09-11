Barış Atay'a saldırıdan tutuklananların tahliye talebi reddedildi

TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay’a yapılan saldırı nedeniyle tutuklanan Ömür Canpolat, Çağlar Baş ve Çağrı Hasan Çalışkan isimli zanlıların avukatı tarafından tutukluluk kararına itiraz edildi. Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti.

Barış Atay, 30 Ağustos gecesi İçişleri bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterildikten saatler sonra Kadıköy'de 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırganlardan Ömür Canpolat, Çağlar Baş ve Çağrı Hasan Çalışkan gözaltına alınmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.