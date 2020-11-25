Barış Atay’a saldıran 3 kişi serbest bırakıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tile sosyal medya hesabı üzerinden tartışması sonrası 30 Ağustos’u 31 Ağustos’a bağlayan gece İstanbul Kadıköy’de saldırıya uğrayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Milletvekili Barış Atay’a saldırı düzenleyen şahısların yargılandığı davada 2. duruşma görüldü.

İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Barış Atay ve avukatları katılırken, saldırganlardan Ömür Canpolat, Çağrı Hasan Çalışkan ve Çağlar Baş’ın adli kontrol, yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

Öte yandan savcılık, dördüncü saldırgan olan Osman Avşar hakkında ise iddianame düzenledi.

Tahliye talep edildi

Duruşmada saldırganlar ve avukatları da söz aldı. Ömür Canpolat, Çağrı Hasan Çalışkan ve Çağlar Baş’ın saldırıları organize bir şekilde düzenlemediklerini iddia eden avukatlar, sanıklar hakkında tahliye kararı verilmesini talep etti.

Tarafların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, Barış Atay’a saldırı düzenleyen 3 şahsın tahliye edilmesine karar verdi.

Dördüncü saldırgan olduğu tespit edilen Osman Avşar hakkında ise iddianame düzenlendi.