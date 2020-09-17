Barbados cumhuriyet ilan edecek

Devlet başkanı olarak İngiltere Kraliçesini kabul eden Karayip ülkesi Barbados, 2021 yılının Kasım ayında cumhuriyet ilan etmeyi planladığını açıkladı.

The Guardian’ın haberine göre Barbados Başbakanı Mia Mottley tarafından kaleme alınan konuşmada, ülkenin ilk başbakanı olan Errol Barrow’un sömürge toprakları üzerinde oyalanmaya karşı yaptığı uyarı hatırlatılarak, ‘‘Sömürgeci geçmişimizi tamamen arkamızda bırakmanın zamanı geldi. Barbadoslular, Barbadoslu bir devlet başkanı istiyor’’ ifadesine yer verildi.

Genel Vali Dame Sandra Mason tarafından okunan açıklamada, ‘‘bu kim olduğumuza ve neleri başaracağımıza duyduğumuz güvenin nihai ifadesidir. Bu nedenle, Barbados tam egemenliğe doğru bir sonraki mantıksal adımı atacak ve bağımsızlığımızın 55. yılını kutlayacağımız sırada bir cumhuriyet olacaktır’’ denildi.

Barbados İngiltere’den bağımsızlığını 1966 yılında kazanmış, ancak İngiltere Kraliçesi Elizabeth, anayasal hükümdar ve devlet başkanı olarak kalmıştı.

1998 yılında anayasayı gözden geçirme komisyonu ülkenin cumhuriyet statüsünü almasını tavsiye etmiş, 2015 yılında ise dönemin Başbakanı Freundel Stuart, ‘‘çok yakın bir gelecekte monarşik bir sistemden, cumhuriyetçi bir hükümet biçimine geçmemiz gerek’’ açıklamasını yapmıştı.

Pek çok Karayip ülkesi, bağımsızlığın ardından İngiltere monarşisi ile bağlarını korurken, Barbados, cumhuriyet ilan etmesi halinde Trinidad ve Tobago, Dominik ve Guyana’ya katılacak. Başbakan Andrew Holness’in bunun hükümetinin birincil önceliği olduğunu söylediği Jamaika’nın da benzer bir adım atması bekleniyor.