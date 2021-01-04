Baraja giren haber ekibi balçığa saplandı

Barajlardaki doluluk oranlarını yapmak için baraj yatağına giren Haber Global ekibinden muhabir Damla Turgutlu Soybaş ve Kameraman Ünsal Çakin baraj yatağına girince balçığa saplandı.

ANKA'nın haberine göre, Arnavutköy’de bulunan Sazlıbosna barajına giden ve görüntü almak istedikleri sırada baraj yatağında ilerleyen muhabir ve kameraman balçığa saplandı. Haber ekibi, kendi çabaları ile kurtulamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmalarının ardından muhabir Damla Turgutlu Soybaş ve kameraman Ünsal Çakin kurtarıldı.

'Bilgi vermeden bu riskli alanlara girilmemeli'

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun twetter hesabından kurtarma çalışmalarını paylaşırken, "Barajlardaki doluluk oranını haber yapmak için Sazlıbosna Baraj yatağına giren Haber Global ekibini saplandıkları balçıktan İstanbul İtfaiyesi kurtardı. Habercileri ve meraklı vatandaşları, bilgi vermeden bu riskli alanlara girmemeleri konusunda uyarırız" dedi.