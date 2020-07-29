Banksy’nin Filistin'deki hastane yararına satışa çıkarılan tablosu 2,2 milyon sterline satıldı

Banksy’nin "Akdeniz Manzarası 2017" adlı üç parçalı tablosu İngiltere’nin başkenti Londra’da Sotheby’s’de açık artırmaya çıkarıldı.

Sputnik'teki habere göre, başlangıçta 800 bin ile 1,2 milyon sterlin arasında fiyat biçilen tablolar, ismi açıklamayan iki kişi arasında yaşanan çekişme nedeniyle tam 2,2 milyon sterline satıldı. Sotheby’s, bunun Banksy’nin eserleri için bugüne kadar ödenen ikinci en yüksek tutar olduğunu belirtti.

Banksy, bu tabloları, Batı Şeria’da İsrail ve Filistin'i birbirinden ayıran duvarın hemen karşısında yer alan oteli The Walled Off Hotel (Duvarın arkasındaki otel) için yapmıştı. 2017 yılından bu yana otelin lobisinde asılı duran tablolar, Beytüllahim kentindeki BASR hastanesi yararına satışa çıkarılmıştı.

Satıştan elde edilen gelirle, hastaneye akut felç ünitesi ve çocuklar için rehabilitasyon ekipmanları alınacağı söyleniyor.