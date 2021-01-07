İş Bankası'ndan açıklama: 110 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim neticesinde İş Bankası'na 110.1 milyon lira tutarında idari para cezası tebliğ edildi.

Banka Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dün akşam yaptığı açıklamada, idari para cezasının, 2015'te aynı tutarda verilen ancak daha sonra birkaç yıllık hukuki süreç sonunda iptal edilen idari para cezasının ardından yeniden başlatılan denetim neticesinde verildiğini belirtti.

İş Bankası’ndan KAP’a yapılan açıklama şöyle:

“İlgi: 18.08.2015, 16.09.2015, 18.01.2017, 05.04.2018 ve 24.04.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız.

İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankamız aleyhine 110.110.000 TL tutarında idari para cezası verildiği, söz konusu cezanın ilgili mevzuat uyarınca indirimden yararlanılarak 82.582.500 TL olarak ödendiği ve iptali için İstanbul 11. İdare Mahkemesi nezdinde Bankamızca dava açıldığı, iptal davasının reddedilmesi sonucunda Bankamızca İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusu yapıldığı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi tarafından cezanın Danıştay yolu açık olmak üzere iptal edilmesi gerektiğine karar verildiği, Danıştay'ın, ilgili Bakanlığın temyiz isteminin reddine ve Bölge İdare Mahkemesi'nin cezanın iptal edilmesine yönelik kararının kesin olarak onanmasına karar vermesi neticesinde ilgili yasal sürecin Bankamız lehine sonuçlandığı duyurulmuştu.

Yukarıda açıklanan süreçle bağlantılı olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetimin neticesinde ilgili Bakanlık tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Kanun ve mülga 4077 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bankamıza 110.110.000 TL idari para cezası tebliğ edilmiştir.”