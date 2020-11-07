İş Bankası Genel Müdürü Bali, bakanlık iddialarını yalanladı

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirileceği yönündeki iddiaları yalanladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyurmasının ardından Bali'nin bakanlık görevine getirileceği iddia edilmişti.
Bali Linkedin hesabında adına açılan sosyal medya hesaplarındaki açıklamaların doğru olmadığını, Linkedin'den başka sosyal medyada bir hesabı bulunmadığını belirtti. Bloomberg HT'ye konuşan Bali, söz konusu iddiaların gerçek olmadığını söyledi.