İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Mart'ta görevi bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali genel müdürlük görevini Mart ayında bırakacağını açıkladı.

Dün istifa ettiği haberleri basına yansıyan Bali bugün düzenlediği basın toplantısında Mart ayında görevi bırakacağını belirterek "Uygun görülürse yönetim kurulunda göreve devam edeceğim. Bu toplantıyı dünkü haberler nedeniyle yapmış değiliz, önceden planladık" diye konuştu.

Bali, "Aralık 1986'da bankaya girdim, 34 yılı geçtim, dolayısıyla 35 yıl kuralı işliyor, sürpriz bir konu değil. Bu kural işlemeseydi de görevimi bırakacaktım" dedi.

Dün çıkan istifa haberlerinin ardından Türkiye İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bir açıklama yapmış ve "Çeşitli basın-yayın organlarında genel müdürümüz sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır" ifadesine yer vermişti. Açıklamada, Adnan Bali'nin görevini sürdürmekte olduğu ve konuya ilişkin düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacağı bildirilmişti.

Adnan Bali kimdir?

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu Adnan Bali, Türkiye İş Bankası'na 1986 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 1994 yılına kadar 8 yıl boyunca bu görevde bulundu. Daha sonra aynı bankada çeşitli pozisyonlarda müdürlük ve müdür yardımcılığı yaptı ve 2006 yılında genel müdür yardımcısı olarak atandı. Bu görevde 5 yıl kaldıktan sonra Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Ersin Özince'nin yerine, 2011 yılında Genel Müdür olarak atandı.