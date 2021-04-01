İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne Hakan Aran'ın atanmasına karar verildi

Türkiye İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Genel Müdürlüğü'ne atanan ismin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Banka Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Yusuf Ziya Toprak'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesi ve Banka Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben genel müdür olarak atanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, genel müdürlük görevini Mart ayında bırakacağını açıklamıştı.