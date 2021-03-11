Banka ve yazılım emekçilerinden Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'ne karşı 13 Mart'ta Beşiktaş'a çağrı

Patronların Ensesindeyiz Banka ve Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağları, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama yaptı.

Yönetmeliğin çalışanları korumaktan öte patronlara alan açmak için hazırlandığının açık olduğu vurgulanan açıklamada, yönetmeliğin adlı adınca kölelik yönetmeliği olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, yönetmeliğe karşı ses çıkarmak için tüm uzaktan çalışan emekçiler, 13 Mart Cumartesi günü 18.30’da Beşiktaş Meydanı’nda buluşmaya çağrılıyor.

Açıklama şöyle:

Bir süredir patronlar tarafından beklenen Uzaktan Çalışma Yönetmeliği geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğin her bir maddesi uzaktan çalışmanın sınırlarını patronlar lehine yok etmiş görünüyor. Yönetmeliğin çalışanları korumaktan öte patronlara alan açmak, ellerini rahatlatmak için hazırlanmış olduğu çok açık. Uzaktan çalışmayı pandemi döneminde deneyen ve bu çalışma yöntemiyle kârlarına kâr katan patronlar iktidar aracılığıyla artık yasal kılıflarına da kavuşmuş oldular.

Özetle yönetmelik şunları söylüyor: Patronlar isteyecek uzaktan çalışmaya geçilecek, çalışma mekanının düzenlenmesinden sorumlu patron olmayacak, isterse yapacak istemezse yapmayacak. İşçi sağlığı ve güvenliği ise bir hatırlatma maddesi ile lütfedilmiş. Üstüne üstlük yönetmelik iş saatleri ve iletişim konusunda boşluk bırakarak önümüzdeki dönem sınırsız esnekleşmenin ve belki de çalışanların kameralarla izlenmesinin yolunu açacak. Bunun önünde hiçbir engel yok yönetmeliğe göre. Bütün bu muğlaklığın patronlara yarayacağını biliyoruz, çünkü hep böyle oldu.

Esnek çalışmanın; her saat ulaşılabilir olmak, her saat çalışır durumda olmak anlamına geldiğini deneyimledik. Uzaktan çalışmanın emekçileri nasıl bir yalnızlığa ve örgütsüzlüğe ittiğini, kadın emekçilerin evde artan iş yükü ile nasıl baş etmeye çalıştığını biliyoruz. İktidar patronlara yönetmelik hediye edeceğine emekçilerin evde biriken sorunlarını çözmelidir!

İktidar ve patronlar el ele, pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da sorunlarımızı derinleştirecek adımı yönetmelik ile attılar. Bu yönetmelik adlı adınca kölelik yönetmeliğidir. Biz emekçiler ise bunu kabul etmiyoruz!

Patronlara sınırsız alan açan, çalışanları patronların dayatmalarıyla baş başa bırakan yönetmelik kabul edilemez.

Bizi esnek çalışma adı altında kölelik koşullarına mahkum edemezsiniz.

Bizleri evlerimize kapatarak yalnızlığa ve örgütsüzlüğe itemezsiniz.

Ses çıkarıyoruz. Taleplerimizi daha yüksek sesle dile getirmek için bir araya geliyoruz. Tüm uzaktan çalışan emekçileri 13 Mart Cumartesi günü 18.30’da Beşiktaş Meydanı’nda buluşmaya çağırıyoruz.

Birliğimiz ve dayanışmamız patronlardan büyüktür. Bunu göstereceğiz!

Birlik Sendikası üyeleri de katılacak

Cumartesi günü yapılacak eyleme Birlik Sendikası üyeleri de katılacak.

🔴Birlik Sendikası üyeleri de eylemde olacak.



Banka emekçilerini, yazılımcıları, çağrı merkezi çalışanlarını ve tüm uzaktan çalışan emekçileri, eyleme çağırıyoruz.



🗓13 Mart Cumartesi

📍 Beşiktaş Meydanı (Hakan Pastanesi yanı)#GücümüzBirliğimiz#UzaktanKölelikYönetmeliği pic.twitter.com/7DxDBNm2ep — Birlik Sendikası (@birliksendikasi) March 11, 2021

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]