Bangladeş’te sığınmacı kampında yangın

Bangladeş'te Cox's Bazar bölgesindeki Rohingya sığınmacı kampında yangın çıktı.

Euronews'ta yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'ndan (BMMYK) yapılan açıklamada, yangında şu ana kadar en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 400 kişinin kayıp olduğu ve hala kendilerinden haber alınamadığı bildirildi.

Ayrıca BM Mülteci Ajansı, yangın sırasında 560 kişinin yaralandığını ve 45 bin kişinin barınaksız kaldığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Kızılay, yangında Türkiye'nin yaptırdığı hastanenin de yandığını duyurdu. Hastanedeki hasta ve yaralıların, sorunsuz şekilde tahliye edildiği kaydedildi.