Bangladeş'te maaşları ödenmeyen işçilerin eylemine polis ateş açtı: En az 5 ölü

Bangladeş'in güneydoğusundaki bir termik santral inşatında protesto düzenleyen işçilere polis tarafından ateş açılmasıyla en az 5 kişi vurularak öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Ödenmeyen maaşlar, çalışma saatlerinin uzunluğu, ücretlerin düşüklüğü ve ayrımcılık gerekçesiyle yaklaşık 2 bin işçi direnişe başladı. Banshkhali polis şefi Azizul İslam, Reuters'a 19 kişinin yaralandığını doğruladı.

4 işçi olay yerinde yaşamını yitirirken hastanedeki bir işçi ise kurtarılamadı.

Santralin tartışmalı geçmişi

Başkent Dakka'nın 265 km güneydoğusunda bulunan 2,4 milyar dolarlık elektrik santrali, Bangladeş'teki ana yabancı yatırım kaynağı bir dizi projeden biri.

2016 yılında, Çin menşeli SEPCOIII Electric Power Construction adlı firma sahadaki inşaattan sorumlu Bangladeşli bir holding olan S Alam Group ile bir anlaşma imzalayarak santralin inşa sürecini başlatmıştı.

2016 yılında santralin inşasına karşı çıkan çevredeki köy halkı üzerine de polis ateş açmış ve dört kişiyi öldürmüştü.

2017 yılında da aynı yerde bir protestoda polisin ateş açması sonucu bir kişi yaşamını yitirmişti.

Bitmeyen santral

Banshkhali'de iki adet 612 MW üretim ünitesinden oluşan tesisin, 16 Kasım 2019'dan itibaren ulusal şebekeye elektrik sağlamaya başlaması planlanıyordu. Ancak hükümetin elektrik departmanı teftiş sırasında S. Alam grubu ve Çinli ortak girişim ortaklarının o zamana kadar projenin yalnızca yaklaşık yüzde 25'ini tamamladığını tespit etti. Hindistan menşeli Indo-Asian News Service'in aktardığı üzere üst düzey bir Enerji Bakanlığı yetkilisi, grubun projenin mali olarak kapatılmasındaki başarısızlığı nedeniyle bir yıllık temerrüt cezasına eşdeğer büyük bir meblağ ödediğini söyledi.

İsmi belirtilmeyen yetkili grubun projeyi 2022 yılına kadar tamamlamak için bir uzatma aldığını söyledi. Bengladeşli ortak S. Alam Grubu ve iki Çinli firmadan oluşan konsorsiyum JVC, devlet tarafından işletilen Bangladeş Güç Geliştirme Kurulu'yla elektrik satın alma ve uygulama anlaşması imzaladı.

İki Çinli firma SEPCOIII Electric Power Construction Corporation ve HTG Development Group sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 10 hisseye sahipken, Bengladeşli S. Alam Group projede yüzde 70 hisseye sahip.

Ortak olmanın yanı sıra, Çinli SEPCOIII Elektrik Enerjisi İnşaat Şirketi aynı zamanda projenin mühendislik, tedarik ve inşaat yüklenicisi.

Hükümet kurumları projeyi özel bir yasa kapsamında ihaleyi atlayarak uygulamak için S. Alam Group ile anlaşma imzaladı.Yasa, hükümete, projeleri hızlı bir şekilde uygulayabilmesi için enerji ve enerji sektörlerindeki mevcut yasaları atlatma yetkisi verdi. Anlaşmaya göre Bengladeş elektirik kurumunun bu santrallerden 25 yıl boyunca 8,259 sentlik seviyelendirilmiş tarife oranıyla elektrik satın alması bekleniyor. S Alam Group'a beş yabancı banka projeyi uygulamak için yaklaşık 2,60 milyar ABD doları kredi sağlama garantisi verdi.

ÇED onayı olmadan inşaata izin

Öte yandan santral inşatında arazi geliştirme ve kazık testi, jeoteknik çalışma, temel tasarım ve kömür alımı için geçici iskele inşa etme gibi diğer ilgili faaliyetler devam etmekte.

Söz konusu santralin inşa sürecinde tüm adımlar herhangi bir ÇED onayı veya halkın katılımı olmadan atıldı.

Kasım 2018'de, Bangladeş elektrik kurumu S. Alam Group'u finansal kapanmadaki gecikme nedeniyle santralin sözleşmelerini feshetmesi konusunda uyardı. Şirkete termik santral projesinin mali kapanışını tamamlaması için 31 Aralık 2018 tarihine kadar süre verildi. Aralık 2018'de PowerChina, proje için hazırlık çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Santral 2016'da Bengladeş'in "Enerji Sistemi Master Planı" içerisine dahil edilmişti. İnşaatın bitmemesi üzerine 2019'daki aynı planda tekrar sayılmıştı.