Bangladeş’te cinsel istismara ölüm cezası getirildi

Bangladeş'te toplu tecavüz ve cinsel saldırıların artmasının ardından parlamento cinsel istismara ölüm cezası getiren yasayı onayladı.

Parlamentodan geçen Kadınlara ve Çocuklara Baskının Önlenmesi Yasasına göre tecavüz suçu işleyenler idam ya da ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılacak.

Son olarak ülkenin güneyindeki Noakhali köyünde bir kadının tecavüze uğradığına ilişkin bir video büyük tepki çekmiş, ülke genelinde protesto gösterileri yapılmıştı. Gösterilerde cinsel saldırı suçlarına en ağır cezanın uygulanması talep edilmişti.

Bangladeş’te daha önce cinsel istismar suçunun en ağır cezası müebbet hapis cezasıydı.

Telesur’un haberine göre insan hakları örgütü “Ain o Salish Kendra” tarafından hazırlanan raporda, yılın ilk dokuz ayında ülkede bin kadının cinsel istismara uğradığı, bu saldırıların 5’te birininse toplu tecavüz olduğu belirtildi.

Öte yandan ülkede cinsel istismar suçu işleyenlerin büyük çoğunluğunun hiç yargı önüne bile çıkmadığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler’in 2013 tarihli raporuna göre Bangladeş'te tecavüz suçu işlediklerini kabul eden erkeklerin büyük çoğunluğu yaptıklarının hiçbir sonucuyla karşılaşmadıklarını söylüyor.

Dünyada idam cezasının bulunduğu ancak cinsel saldırıların da yaygın olduğu ülkelerdeki suç oranlarını ortaya koyan veriler de idam cezasının cinsel saldırı suçunda caydırıcılık unsurunu taşımadığını gösteriyor.