Balkondan düştü denmişti: Sezay Koçak Özahi'nin ölümünde cinayet şüphesi

Gaziantep'te yaşayan Sezay Koçak Özahi, geçen yıl 3 Eylül'de boşanmak istediği eşiyle tartıştıktan sonra balkondan düşerek yaşamını yitirmişti. Ailesi Özahi'nin öldürüldüğünü savunurken, konuyla ilgili soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

Özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan 42 yaşındaki Sezay Koçak Özahi, iddiaya göre eşi Ali Özahi'ye boşanmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Sezay Koçak Özahi, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Özahi'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulan Ali Özahi, yatak odasında kavga ettiği eşinin hızla balkona yöneldiğini, kendisinin peşinden gittiğini ancak yetişemeden aşağıya atladığını anlattı. Ali Özahi, sevk edildiği adliyede savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro ekipleri, Sezay'ın ölümüyle ilgili dosyaya eklenen yeni görgü tanıklarının beyanları üzerinden soruşturmayı derinleştirdi. Detaylı otopsi raporuyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Sezay Koçak Özahi'ye ait telefonun incelenmesine devam edilirken, raporun bu ay içinde dosyaya eklenmesi bekleniyor.