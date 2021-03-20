Balıkesir Valisi: Vaka sayısı çok yüksek seviyeye ulaştı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal hesabından yaptığı açıklama yaparak mutasyonlu virüs yayılımının hızla arttığını söyledi.

Şıldak, " İlimizde mutasyonlu virüsün yayılımı ile birlikte vaka sayısı çok yüksek seviyeye ulaştı! Dışarıdaki hareketliliği azaltmamız, evlerde ve tüm kapalı alanlarda mesafe kuralına uymamız gerekiyor!" dedi.

Değerli Vatandaşlarımız,



İlimizde mutasyonlu virüsün yayılımı ile birlikte vaka sayısı çok yüksek seviyeye ulaştı!



Dışarıdaki hareketliliği azaltmamız, evlerde ve tüm kapalı alanlarda mesafe kuralına uymamız gerekiyor!



Lütfen zorunlu olmadıkça Cumartesi günü dışarı çıkmayalım! — Hasan ŞILDAK (@hasansildak) March 20, 2021

Balıkesir’de son açıklanan verilere göre yüz bin kişide görülen vaka sayısı 172.46’dan, 257.60’a yükseldi. Yüzde 49,36 oranındaki artış yaşandı.