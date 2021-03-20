Balıkesir Valisi: Vaka sayısı çok yüksek seviyeye ulaştı

Balıkesir Valisi Şıldak, il genelinde mutasyonlu virüsün yayılımıyla birlikte vaka sayısının çok yükseldiğini söyledi.

Haber Merkezi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak,  sosyal hesabından yaptığı açıklama yaparak mutasyonlu virüs yayılımının hızla arttığını söyledi.

Şıldak, " İlimizde mutasyonlu virüsün yayılımı ile birlikte vaka sayısı çok yüksek seviyeye ulaştı! Dışarıdaki hareketliliği azaltmamız, evlerde ve tüm kapalı alanlarda mesafe kuralına uymamız gerekiyor!" dedi.

Balıkesir’de son açıklanan verilere göre yüz bin kişide görülen vaka sayısı 172.46’dan, 257.60’a yükseldi. Yüzde 49,36 oranındaki artış yaşandı.

Haber

Bakan Koca'nın 'ek ödeme masalı'na yanıt: Artık hiç konuşmasın