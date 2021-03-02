Balıkesir merkezli 3 ilde Cemaat operasyonu: 11 gözaltı

Balıkesir merkezli 3 ilde Gülen Cemaati'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'de şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonun ardından hakkında yakalama kararı olan 11 kişi gözaltına alındı.