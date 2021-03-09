Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili'nin evi kurşunlandı

Bu sabaha karşı saat 04.30 sıralarında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Ensar Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Yasin Sağay ile aile yakınlarının oturduğu apartmanın önüne motosikletle gelen 2 şahıs, konuta pompalı tüfeklerle 7 kez ateş açtı.

DHA'da yer alan habere göre, silahlı saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarken, tüfekten çıkan saçmalar apartmanın duvarları ile Sağay'ın oturduğu dairenin camlarına isabet etti. Sağay'ın Antalya'da bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda evde bulunan eşi ve çocukları saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Güvenlik kameralarıyla tespit edilen 2 şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.