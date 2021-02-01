soL Kültür’de bu hafta Türkiye Dans Federasyonu'nun açtığı “bale antrenörlüğü” programının ardından başlayan tartışmaları ve yaşanan gelişmeleri alanda üretimde bulunan sanatçıların görüşleri ile birlikte paylaşıyoruz.
soL TV'de yayında:
'Bale antrenörlüğü' tartışması soL Kültür'de
soL Kültür'de bu hafta Türkiye Dans Federasyonu'nun açtığı 'bale antrenörlüğü' programının ardından başlayan tartışmalara ilişkin sanatçıların görüşlerine yer veriliyor.
Haber Merkezi
soL Kültür’de bu hafta Türkiye Dans Federasyonu'nun açtığı “bale antrenörlüğü” programının ardından başlayan tartışmaları ve yaşanan gelişmeleri alanda üretimde bulunan sanatçıların görüşleri ile birlikte paylaşıyoruz.
soL TV'de yayında: