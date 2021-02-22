Baldur'da patronun grev kırıcı girişimlerine mahkeme engeli

Gebze'de bulunan Baldur Süspansiyon'da 25 Aralık'tan bu yana süren grevde patronun grev kırıcı girişimlerine karşı açılan davada mahkeme işçilerin lehine karar verdi.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Baldur patronunun grevi kırmaya yönelik girişimlerine karşı açtığı dava sonuçlandı. Kocaeli 5. İş Mahkemesi üretimin engellenmesi, mal giriş çıkışının durdurulması ve grevci işçilerin yerine işe alınan işçilerin çalıştırılmamasına karar verdi.

İşçiler kararın ardından ilk iş Baldur'da grev gözcülerinin fabrikayı görmesini engellemek için çekilen çim çitleri söktü.

#Baldur'da #Grev gözcülerinin içeri görmemesi için çekilen çim çitler mahkeme kararıyla söktürüldü.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ.

GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDEN GELİR. pic.twitter.com/wzd22dDOma — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) February 22, 2021

'Şimdi patron düşünsün'

TKP Merkez Komite Üyesi Alpaslan Savaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İspanyol patronun grev kırıcı girişimlerinin engellenmesinin büyük bir kazanım olduğuna dikkat çekti. Savaş şunları kaydetti:

"1. Birleşik Metal'in BALDUR işçileriyle yürüttüğü grevde mahkeme, İspanyol patronun grev kırıcılığı ve yasa dışı üretimini tespit etti. Mahkeme kararına göre patron yasa dışı üretim yapamayacak, mal çıkaramayacak, grev kırıcı çalıştıramayacak.

2. İspanyol patron, grev yapan işçilerden bir bölümünü tazminatsız işten atmış, onların yerine 12 yeni işçi almıştı. Bunları içeride çalıştırıyordu. Mahkemenin kararına göre grev kırıcı olarak işe alınan 12 işçinin grevdeki işçilerin işlerini yapması engellenecek.

3. Patron grevdeki işçilerin yaptıkları işleri, greve katılmayan dört işçiye yaptırıyordu. Mahkemenin kararına göre grevde olan işçilerin işlerinin iş yerinde başka işçilere yaptırılması engellenecek.

4. Patron grev başlayınca İspanya’dan işçi getirdi. Mahkemenin kararına göre grevi kırmak için İspanya'dan getirilen işçiler ile fabrikadaki diğer beyaz yaka işçilerin üretimde çalıştırılması engellenecek.

5. Patron az sayıda grev kırıcı işçiye yaptırdığı üretimi, sırf grevci işçilerin moralini bozmak için koca tırlara yükleyip çıkarıyordu. Mahkeme grevdeki fabrikaya mal giriş ve çıkışı yasa dışıdır dedi ve engellenmesine karar verdi.

6. Patron grev başlayınca fabrikanın bahçesi görülmesin diye tüm duvarlara büyük çitler ve çim setler çekti. Mahkeme grev gözcülerinin fabrika girişini ve bahçesini rahat bir şekilde görebilmesi için bu çim setlerin kaldırılmasına karar verdi

7. Baldur grevinde işçiler ve sendika patronun grev kırıcılığına karşı mücadele ediyordu. Bu karar büyük kazanım. Şimdi patron düşünsün. Yasa dışı üretim yapamayacak, mal çıkaramayacak, grev kırıcı çalıştıramayacak. İşçiler kazanacak."