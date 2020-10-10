Bakü ve Erivan'dan ateşkes ihlali açıklamaları

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes anlaşmasının devreye girmesinden kısa süre sonra ihlal açıklamaları geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada, Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, ​Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise, "Azerbaycan ordu birlikleri 10 Ekim saat 12: 00'de devreye giren insani ateşkese uymayarak 12:05'te Karakhambeyli bölgesine saldırı başlattı. Artsakh Savunma Ordusu birlikleri düşmanın saldırısını önlemek için gerekli önlemleri alıyor" ifadesini kullandı.